Назначат ли автоматически субсидию украинцам, арендующим жилье: объяснение ПФУ
Несмотря на сложную экономическую ситуацию, украинские продолжают получать пенсии, социальные выплаты и субсидии на оплату коммунальных услуг. Отопительный сезон закончился в апреле, и с 1 мая по 30 сентября в Украине будут предоставляться субсидии на неотапливаемый период.
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В Telegram-канале Главного управления Пенсионного фонда Украины в Донецкой области было разъяснено, могут ли арендующие жилье получать автоматически жилищную субсидию на неотапливаемый период.
В контексте этого вопроса было объяснено, что для получения жилищной субсидии на неотапливаемый период арендаторам необходимо подать заявление и декларацию.
С мая жилищные субсидии на неотапливаемый период автоматически переназначены большинству получателей, если не было изменений в их имущественном состоянии или составе домохозяйства.
Однако некоторые получатели получат субсидию на неотапливаемый период после подачи заявления и декларации.
На следующий период назначения жилищной субсидии происходит за личным обращением в следующих случаях:
- Члены домохозяйства арендуют жилые помещения, за которые платят жилищно-коммунальные услуги;
- Количество фактически проживающих зарегистрированных лиц в домохозяйстве меньше, чем количество зарегистрированных лиц;
- Домохозяйство претендует на получение жилищной субсидии при покупке сжиженного газа, твердого или жидкого печного топлива;
- В составе домохозяйства есть внутренне перемещенные лица, получающие субсидию по адресу, отличному от места регистрации.
Заявки на получение жилищных субсидий и льгот можно подать через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
Напомним, ранее в пенсионном фонде назвали категории украинцев, которые могут получить субсидию даже не отвечая одному из условий.
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