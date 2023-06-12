Назначат ли автоматически субсидию украинцам, арендующим жилье: объяснение ПФУ

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, украинские продолжают получать пенсии, социальные выплаты и субсидии на оплату коммунальных услуг. Отопительный сезон закончился в апреле, и с 1 мая по 30 сентября в Украине будут предоставляться субсидии на неотапливаемый период.

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В Telegram-канале Главного управления Пенсионного фонда Украины в Донецкой области было разъяснено, могут ли арендующие жилье получать автоматически жилищную субсидию на неотапливаемый период.

В контексте этого вопроса было объяснено, что для получения жилищной субсидии на неотапливаемый период арендаторам необходимо подать заявление и декларацию.

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С мая жилищные субсидии на неотапливаемый период автоматически переназначены большинству получателей, если не было изменений в их имущественном состоянии или составе домохозяйства.

Однако некоторые получатели получат субсидию на неотапливаемый период после подачи заявления и декларации.

На следующий период назначения жилищной субсидии происходит за личным обращением в следующих случаях:

Члены домохозяйства арендуют жилые помещения, за которые платят жилищно-коммунальные услуги; Количество фактически проживающих зарегистрированных лиц в домохозяйстве меньше, чем количество зарегистрированных лиц; Домохозяйство претендует на получение жилищной субсидии при покупке сжиженного газа, твердого или жидкого печного топлива; В составе домохозяйства есть внутренне перемещенные лица, получающие субсидию по адресу, отличному от места регистрации.

Заявки на получение жилищных субсидий и льгот можно подать через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Напомним, ранее в пенсионном фонде назвали категории украинцев, которые могут получить субсидию даже не отвечая одному из условий.

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