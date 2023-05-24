Накличете біду: Які речі категорично заборонено піднімати на вулиці

Які речі не можна піднімати на вулиці

Думки про загублені речі, які знаходяться на землі, нерідко пов'язані з повір'ями про можливе нещастя. Однак віра в такі забобони є особистим вибором кожної людини.

Експерти рекомендують утриматися від підняття речей, які здаються невинними або навіть бажаними, оскільки це може привернути негативні наслідки для вас і вашої родини. Навіть якщо ви не вірите в такі забобони, перед тим як взяти чужу річ, розгляньте, чи є це дійсно варто.

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Годинник. Небажано дарувати або знаходити годинники на вулиці, оскільки можна несвідомо підібрати собі нещастя і лихо;

Гребінці. Вони взаємодіють з енергетикою власника, тому піднімаючи чужий гребінець, ви ризикуєте зарядитися негативною енергією;

Вони взаємодіють з енергетикою власника, тому піднімаючи чужий гребінець, ви ризикуєте зарядитися негативною енергією; Гроші. Монети і банкноти здатні вбирати енергетику людей, які мали з ними контакт раніше. Крім того, знаходження невеликої суми грошей не зробить вас багатими, але може привернути негативну енергію. Якщо все ж ви вирішили взяти знайдені гроші, рекомендується витратити їх на щось незначне, не носячи їх до свого дому. Легкі гроші повинні витрачатися так само легко, без зайвих замислів;

Дзеркала. Від давніх-давен відомо, що дзеркала мають пам'ять. Вони вбирають енергію людей та подій, які відображаються в них, і поширюють цю енергію на всіх, хто пізніше з'явиться перед ними. Щоб уникнути негативу в своєму житті, краще не піднімати такі речі на вулиці;

Від давніх-давен відомо, що дзеркала мають пам'ять. Вони вбирають енергію людей та подій, які відображаються в них, і поширюють цю енергію на всіх, хто пізніше з'явиться перед ними. Щоб уникнути негативу в своєму житті, краще не піднімати такі речі на вулиці; Ключі. Залишати знайдені ключі не є розумним вирішенням, адже ви не знаєте, для яких дверей вони призначені. Тому краще не нести непотріб у свій дім;

Залишати знайдені ключі не є розумним вирішенням, адже ви не знаєте, для яких дверей вони призначені. Тому краще не нести непотріб у свій дім; Хрестик. Важливо пам'ятати, що хрестик є дуже особистою релігійною річчю. Не рекомендується піднімати хрестик із землі та носити його на собі. Натільний хрест – це символічний оберіг, який завжди знаходиться зі своїм власником і вбирає його енергетику, захищаючи від негативу. Оскільки невідомо, яку саме енергетику зберігає релігійний знак, який був знайдений на землі, недоречно носити його на собі.

Раніше ми писали про те, чому не можна дарувати квіти в горщику, а також про прикмети та забобони, пов'язані з приходом гостей.

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