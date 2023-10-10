Накличете на себе проблеми: чому не можна користуватись чужим гребінцем

Багато з нас чули, що використовувати гребінець іншої людини не можна. Але чи виникало коли-небудь запитання, звідки ця заборона взагалі виникла? Давайте розглянемо декілька прикмет і виділимо раціональну підставу, яка також має важливе значення, повідомляє Pixel inform.

Чому виникла ця прикмета

Спочатку, слід згадати про гігієну. Необхідно розуміти, що гігієна в минулому була далеко не ідеальною. Паразити і різні хвороби були поширені. З цієї причини виникла заборона використовувати гребінець іншої людини.

Чужа енергія та аура

Існує гіпотеза, що волосся іншої людини на гребінці може нести енергетичний слід і негатив, який може передатися тій, хто розчісує власне волосся. Це означає, що якщо у людини є певні проблеми в житті, використовуючи гребінець іншої людини, вона може притягнути цей негатив.

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Захист від хвороб

Наші предки вірили, що використовуючи гребінець іншої людини, можна забрати на себе частину її захворювань і проблем. Звісно, це веде і до раціонального розгляду ситуації. Гребінець - це особистий предмет гігієни.

Як вберегтися від можливого негативу

Раніше думали, що варто мити чужий гребінець з милом і тільки тоді його використовувати. Вважалося, що це може видалити негатив. Але слід розуміти, що гребінці раніше були дерев'яними. Тепер, щоб уникнути можливого негативу, потрібна повна дезінфекція. Найкраще уникати використання гребінця іншої людини взагалі.

Нагадаємо, ми вже писали, які прикмети пророкують біду.

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