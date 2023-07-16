Накличете прокляття: Чому не можна купатись вночі

Українські народні прикмети часто мають свої особливості та обмеження, одні з них стосуються нічного купання в річці. Чому саме ця дія вважається небезпечною, а рішення – безглуздим?

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Небезпечні істоти в нічному часі

Є декілька вірувань, які пояснюють заборону купання в річці вночі. За цими прикметами, активність різних небезпечних істот зростає в темряві. Вода в цей період вважається їхньою територією, і купання може привернути небезпечні сили, такі як водяні духи або привиди, які можуть завдати шкоди людині та принести нещастя.

Ризик пристріту та прокляття

Ніч вважається особливим часом, коли магічні сили активуються. Згідно зі звичаєвими віруваннями, купання в річці вночі може привернути пристріт та прокляття. Це пов'язано з ідеєю, що під час нічного часу людину можуть накласти злі чари, що призведе до негативних наслідків.

Втрата енергії

Існує також прикмета, яка стверджує, що купання вночі може призвести до втрати особистої енергії. За цими віруваннями, вода в цей період вбирає енергію людини, роблячи її вразливою перед негативними впливами.

Психологічний аспект

Крім забобонів та вірувань, існує психологічне пояснення заборони купання вночі. Темрява та невідомість, особливо у воді, можуть викликати почуття занепокоєння та страху у багатьох людей. Такі емоції можуть негативно впливати на настрій та загальний стан людини.

Варто зазначити, що наукового підтвердження цих прикмет немає, і кожна людина має право вирішувати, чи купатися в річці вночі чи ні. Однак важливо бути обережним та дотримуватися безпекових заходів незалежно від часу дня, коли ви обираєтеся на купання.

Нагадаємо, що заборони та забобони в Україні відіграли значну роль у формуванні культурної самобутності країни. Тому UAportal розповідає про найбільш поширені забобони та заборони, які існують в українському побуті та сімейному житті.

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