Названо 5 пільг для пенсіонерів, про які ви могли не знати

Пільги для пенсіонерів охоплюють різноманітні соціальні та фінансові привілеї, що надаються людям похилого віку. Ці ініціативи спрямовані на зменшення фінансового тягаря на цю категорію населення.

В Україні для людей похилого віку діє система пільг, яка охоплює різні сфери, такі як фінансова допомога, транспортні послуги та житлові умови. Про це пише 24 канал.

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Проте, далеко не всі пенсіонери обізнані про п'ять найпоширеніших пільг і послуг, які вони можуть отримати безкоштовно або з вагомою знижкою:

Пенсіонери мають право на безкоштовний проїзд у громадському транспорті та на приміських маршрутах. Вони також можуть подорожувати приміськими поїздами безкоштовно, пред’явивши своє пенсійне посвідчення. Жителі сільської місцевості, які працюють у сфері культури, медицини або освіти, звільняються від сплати за житлово-комунальні послуги. Усі пенсіонери мають право на безкоштовну юридичну допомогу або можуть скористатися нею з великою знижкою. Пенсіонери мають можливість отримати субсидії на оплату комунальних послуг. Станом на сьогодні пенсіонери звільнені від сплати земельного податку.

Нагадаємо, раніше UAportal більш детально розповідав, хто з українців має право на 100% пільги на комуналку.

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