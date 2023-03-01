Названо сприятливі дні для пересадки кімнатних рослин у березні та корисні поради квітникарям

Досвідчені квітникарі рекомендують доглядати за кімнатними рослинами з урахуванням впливу місяця та днів. Тоді ви точно не нашкодите квітам. Ми підготували для вас перелік вдалих дат у березні 2023, протягом яких ви зможете безпечно пересадити квіти. До того ж, ви зможете дізнатись декілька корисних порад, які допоможуть провести пересадку максимально ефективно.

Якого числа можна пересаджувати

Сприятливі дні для пересадки квітів в березні: 1, 3-5, 8, 14-15, 19, 27 березня.

Несприятливі дні: 2, 6, 7, 9-12, 16,17, 20-26, 28-31 березня.

Відпочинок рослин: 13, 18 березня.

Зранку або ввечері

Пересаджувати квіти краще з 16-00 до 20-00, поки не зайшло сонце. Для цього є кілька причин:

рано вранці рослина тільки прокидається і не готова до стресових ситуацій;

вдень, у пік активності, несподіваний стрес негативно позначиться на подальшому зростанні;

за ніч ослаблена рослина не піддасться високим денним температурам і встигне адаптуватися.

Особливості та правила

Періодичність планового пересаджування залежить від віку квітки. Молоді екземпляри потребують щорічної процедури, рослини, вік яких становить від 3 років, – раз в 3-4 роки. Довгожителям, вирощуваним в контейнерах, достатньо міняти верхній шар ґрунту 1-2 рази на рік. Перед пересадкою слід придбати нові грунт і горщик (останній можна якісно обробити після попередньої рослини).

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Грунт купують в магазині або готують самостійно відповідно до вимог вирощування даного виду. Горщик має відповідати основним вимогам:

діаметр і глибина – на 2-3 см більше старого;

мати достатню кількість дренажних отворів для відтоку зайвої вологи;

матеріал повинен захищати коріння від переохолодження та перегрівання.

Як дренаж використовують керамзит, гальку або биту цеглу. Їх попередньо дезінфікують в окропі або духовці. Додатково можуть знадобитися ніж, лопатка, садові ножиці. Ніж і ножиці дезінфікують. Також готують деревне вугілля, золу або інший антисептик.

На що звернути увагу

При пересадці кімнатних рослин необхідно дотримуватися певних правил. Наприклад, не завжди маленький на перший погляд горщик тісний для рослини. Навпаки, квітці може бути затишно. Як визначити, що рослину пора пересадити? Перед перевіркою треба добре полити рослину і дати грунту час увібрати воду. Потім акуратно підняти рослину з горщика разом із землею. Якщо коріння щільно обплело землю за формою горщика і грунту практично не видно, то пора пересаджувати. Якщо ж землі ще багато, а коріння знаходяться всередині, то квітка відчуває себе комфортно і її можна спокійно повернути назад в горщик та оновити верхній шар землі.

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