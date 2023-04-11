Названо дати магнітних бур у другій половині квітня: чого чекати українцям

Магнітні бурі у квітні 2023 - яких дат остерігатися у квітні 2023 через метеоудари та вибухи на Сонці

У другій половині квітня Землю накриє кілька магнітних бур. Одна з них буде дуже потужною та впливатиме не тільки на здоров'я людей.

Окрім впливу на здоров'я, сплески на Сонці спричинюють збій роботи приладів радіозв'язку, електроніки та навіть викликають полярні сяйва. Про це повідомляє Meteoagent.

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Графік магнітних бур у квітні 2023 року

14-15 квітня – магнітна буря в 3 бали.

16-17 квітня – магнітна буря в 4 бали.

18-19 квітня – небезпеки немає.

20-21 квітня – потужна магнітна буря інтенсивністю в 5 балів.

22-23 квітня – магнітна буря в 3 бали.

24-30 квітня – небезпеки немає.

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Як поберегтися під час магнітних бур

Як відомо, магнітні буря – це збурення геомагнітного поля нашої планети. Вони викликані потоками заряджених частинок, які викидає Сонце.

У деяких людей в цей період погіршується самопочуття. Зокрема з'являється запаморочення, головний біль, нудота, підвищений тиск, біль у м'язах та суглобах, безсоння/сонливість, слабкість. Також часто загострюються хронічні хвороби.

Що робити, аби період магнітних бур не впливав на здоров'я:

Надавайте перевагу більшої кількості води та трав'яних чаїв. Але відмовтеся в цей час від кави, алкоголю, кальяну та цигарок.

Менше їжте гострої, жирної та смаженої їжі. Водночас краще споживайте сезонні овочі, фрукти та зелень.

Більше гуляйте пішки на свіжому повітрі, в міру збільште фізичну активність.

Регулярно провітрюйте кімнати вдома.

Менше нервуйте та уникайте скандалів, конфліктів.

Достатньо спіть та дотримуйтеся режиму підйомів. Перед сном приймайте контрастний душ.

Увага! Інформація в цій статті призначена лише для освітніх та інформаційних цілей і не призначена як медична порада чи порада щодо здоров’я. Завжди консультуйтеся з лікарем або іншим кваліфікованим фахівцем щодо будь-яких запитань щодо стану здоров’я.

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Нагадаємо, що у квітні очікується низка помірної інтенсивності магнітних бур. Проте варто поберегтися в окремі дні, коли геомагнітні збурення стануть потужнішими.

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