Не беріть в руки ножиці та не одягайте біле: як відсвяткувати Китайський новий рік, щоб привернути удачу

За східним календарем Новий 2023 рік настане 22 січня. Від цього дня у свої права вступить Чорний Водяний Кролик.

Більшість китайців, які дотримуються традицій святкування, вважають що приготувати до святкування потрібно за особливими правилами, щоб залучити удачу та щоб задовольнити символ нового року. Окремі мешканці Піднебесної святкують Новий рік за східним календарем протягом тижня.

Вважається, що святкувати настання нового року потрібно у колі сім'ї, навідувати найстарших родичів.

Приготування до свята починається від входу до оселі – її прикрашають табличками, або написами на стінах, в яких містяться побажання. Також заведено перед входом до будинку вішати зображення ієрогліфа "ФУ" 福 – його писали чорною тушшю на червоному тлі, або вирізали з червоного паперу. Він несе у собі смислове навантаження доброзичливості та відображає споконвічне прагнення людей до простого людського щастя. Ієрогліф "ФУ" у перекладі може означати "щастя, благополуччя, успіх".

Після прикрашання входу, ретельно прибирають домівку, щоб залишити неприємності у старому році та вивільнити місце для чогось нового та благополучного.

Старанно готуються китайці й до накриття столу – святкова вечеря має поєднати родину. Серед популярних новорічних страв є риба, як символ прибутку, пиріг, як символ удачі та китайські пельмені – символ родючості та багатства. Існує таке повір'я — чим більше пельменів з'їси, тим більше грошей зможеш залучити.

Також китайці готують локшину – якомога довшу, це символ довгого щасливого життя.

Фрукти вони обирають округлої форми, що має притягати до сім'ї багатство, успіх, добробут та благополуччя.

Мешканці Китаю вірять у забобони та прикмети.

Тож, щоб новий рік був вдалим, треба дотримуватися наступних рекомендацій:

Більше червоного кольору – він символізує щастя, життєву силу і довге життя.

Покладіть гроші (обов'язково парні числа, окрім 4) у червоні конверти та роздавайте нужденним – так ви можете привернути до себе фінансове благополуччя. Заведено також роздавати конверти з грошима неодруженим, дітям, самотнім дорослим.

До столу подавайте рибу та побільше мандаринів – щоб привернути достаток та багатство, не забудьте про солодощі – щоб рік був "в шоколаді".

Заборони:

Не можна вживати шкідливу їжу. А снідати у переддень свята та 22 січня не можна кашею, бо вона символізує бідність.

Не можна купатися 22 січня. Мити голову не варто починаючи з 21 січня і ще три дні потому – щоб не змити удачу.

На Новий рік не підмітайте підлогу – можна змести багатство.

Заборонено виносити сміття – втратите удачу.

Не беріть до рук ножиці – це принесе нещастя на весь рік.

Не можна вимовляти та навіть згадувати такі слова, як смерть, привид, цифру чотири (символізує смерть).

Заборонено плакати – пролиті 22 січня сльози означатимуть, що ви будете сумувати весь рік.

Не можна дарувати та брати із собою в гості гострі предмети, носові хустинки (символ прощання), все, що може стосуватися числа чотири, годинники (щоб протягом року не відвідати похорони).

У жодному разі не беріть гроші в борг та не позичайте нікому хоча б перші три дні нового року.

Не розпочинайте лікування та за можливості відмовтеся від прийому ліків 22 січня.

Відмовтеся від одягу білого кольору – у Китаї він символізує траур, хаос, загибель усього живого. Він пов'язаний із завершенням циклу й виходом у потойбічне життя.

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