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Не буде урожаю: які овочі категорично заборонено саджати поруч

Дутік Катерина

Які овочі не можна саджати поруч

Деякі овочі категорично не можна саджати поруч, тому що вони мають спільні захворювання або змагаються за поживні речовини в ґрунті. Так рослини можуть постраждати від неправильного сусідства.

Про це йдеться в Telegram-каналі "Город та сад UA". Там назвали список овочів та фруктів, які не треба висаджувати один біля одного, оскільки це зіпсує врожай.

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Які овочі не можна саджати поруч

1. Морква і зелень.

Морква дуже погано уживається поруч з кропом, петрушкою, листовою гірчицею. Все тому, що моркві не вистачатиме вологи та поживних речовин, які витягуватиме зелень.

2. Солодкий перець і бобові.

Перець і бобові культури мають спільне грибкове захворювання – антракноз. Якщо з'явиться на одній з цих культур, то швидко пошириться й на сусідню.

Біля бобових та перцю також не варто садити диню і полуницю, які часто хворіють на антракноз.

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3. Помідори та огірки.

Помідори і огірки не найкращі сусіди на городі. Все тому, що огірки люблять рясний полив і виділяють багато вологи, а помідори люблять більш посушливе середовище. Якщо вологи буде багато, то помідори почнуть гнити.

Що не можна садити біля помідор на городі

4. Картопля і пасльонові.

Картоплю не варто садити поруч з помідорами, солодким та гострим перцем, баклажанами. Ці рослини мають однакові хвороби. Якщо вони будуть рости поруч, то просто "обміняються" шкідниками. А ще на посадках пасльонових швидко заводяться колорадські жуки.

Біля картоплі найкраще буде посадити цибулю, часник, буряк, квасолю, гірчицю. Вони відлякують шкідників картоплі.

5. Помідори і капуста.

Помідори і капуста змагатимуться за поживні речовини з ґрунту, які потрібні обом у великій кількості. Але на обидві культури живлення не вистачає і вони будуть голодувати.

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5. Кабачки і диня або огірки.

У цих рослин спільні грибкові захворювання, і їх краще розділити. Також кабачки погано ростуть поруч зі спорідненими видами – патисонами і гарбузом.

Нагадаємо, що навесні розпочинається посівний сезон, природа оживає, а з нею повертаються і комахи. Деякі з них, наприклад, мурахи, можуть зашкодити вашим рослинам, тому з ними необхідно боротися. Як це зробити, читайте в нашому матеріалі.

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