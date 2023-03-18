Не буде урожаю: які овочі категорично заборонено саджати поруч
Деякі овочі категорично не можна саджати поруч, тому що вони мають спільні захворювання або змагаються за поживні речовини в ґрунті. Так рослини можуть постраждати від неправильного сусідства.
Про це йдеться в Telegram-каналі "Город та сад UA". Там назвали список овочів та фруктів, які не треба висаджувати один біля одного, оскільки це зіпсує врожай.
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Які овочі не можна саджати поруч
1. Морква і зелень.
Морква дуже погано уживається поруч з кропом, петрушкою, листовою гірчицею. Все тому, що моркві не вистачатиме вологи та поживних речовин, які витягуватиме зелень.
2. Солодкий перець і бобові.
Перець і бобові культури мають спільне грибкове захворювання – антракноз. Якщо з'явиться на одній з цих культур, то швидко пошириться й на сусідню.
Біля бобових та перцю також не варто садити диню і полуницю, які часто хворіють на антракноз.
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3. Помідори та огірки.
Помідори і огірки не найкращі сусіди на городі. Все тому, що огірки люблять рясний полив і виділяють багато вологи, а помідори люблять більш посушливе середовище. Якщо вологи буде багато, то помідори почнуть гнити.
4. Картопля і пасльонові.
Картоплю не варто садити поруч з помідорами, солодким та гострим перцем, баклажанами. Ці рослини мають однакові хвороби. Якщо вони будуть рости поруч, то просто "обміняються" шкідниками. А ще на посадках пасльонових швидко заводяться колорадські жуки.
Біля картоплі найкраще буде посадити цибулю, часник, буряк, квасолю, гірчицю. Вони відлякують шкідників картоплі.
5. Помідори і капуста.
Помідори і капуста змагатимуться за поживні речовини з ґрунту, які потрібні обом у великій кількості. Але на обидві культури живлення не вистачає і вони будуть голодувати.
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5. Кабачки і диня або огірки.
У цих рослин спільні грибкові захворювання, і їх краще розділити. Також кабачки погано ростуть поруч зі спорідненими видами – патисонами і гарбузом.
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