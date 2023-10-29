Не буває домашньої роботи по математиці: Як правильно вживати прийменники "по" і "з" в українській мові

Як правильно вживати прийменники по, з і за українською мовою

Через вплив російської мови і зусиль, які довелося прикласти українцям через війну, яку розпочала росія, багато осіб, які раніше володіли російською, зараз стараються говорити українською вдома, на роботі та на вулиці. Проте, ця перехідна фаза в інколи супроводжується різними мовними помилками.

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Мовознавець і вчитель Олександр Авраменко, виступаючи в програмі "Сніданок з 1+1", відзначив, що однією з найпоширеніших помилок є неправильне використання прийменника "по". Він пояснив, що вплив російської мови призводить до невірного вживання цього прийменника під час спроби говорити українською.

Він запропонував обрати рядок, де "по" вживається правильно з трьох варіантів:

"сходити по хліб";

"записувати по алфавіту";

"завдання по математиці".

Олександр Авраменко запропонував вибрати правильний варіант використання "по" серед трьох запропонованих. І правильна відповідь – перший варіант, а саме "сходити по хліб". Він пояснив, що прийменник "по" в українській мові використовується для вказівки мети дії. Наприклад, вирушити з метою взяти хліб, гриби, воду, тощо.

Також прийменник "по" можна використовувати, коли дія спрямована на певну поверхню або місце, як приклад наводиться "удар по воротах".

Загалом, там, де в російській мові використовується "по", в українській мові частіше застосовуються прийменники "за" або "з". Наприклад, "записувати за алфавітом", "завдання з математики".

Нагадаємо, мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як сказати українською "квартира со всеми удобствами".

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