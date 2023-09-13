Не гірше ніж "Олів'є": Як приготувати салат "Київський" за 10 хвилин
Як зробити салат Київський
Салати, які можна приготувати без довгих годин стояння біля плити, завжди в ціні. І ось що ми пропонуємо вам – салат "Київський".
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Він не лише дуже смачний, але й швидкий у приготуванні. Він нічим не поступається популярному салату "Олів'є", а можливо, навіть перевершує його, пише сайт Господинька.
Інгредієнти:
- Копчена куряча грудка або стегно - 200 г
- Огірок - 1 шт.
- Солодкий болгарський перець - 1 шт.
- Яйця - 3-4 шт.
- Кукурудза (консервована) - 100 г
- Зелена цибуля
- Твердий сир - 150 г
- Майонез за смаком
Приготування:
- Спочатку наріжте свіжий огірок соломкою.
- Так само нашинкуйте солодкий болгарський перець.
- Візьміть копчену курячу грудку або стегно та наріжте її соломкою.
- Так само наріжте варені яйця соломкою.
- Додайте консервовану кукурудзу.
- Натерте твердий сир на великій терці.
- Посипте салат зеленою цибулею і заправте майонезом за своїм смаком.
- Не забудьте добре все перемішати, і ось ваш смачний і швидкий салат "Київський" готовий до подачі на стіл. Насолоджуйтесь смаком!
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