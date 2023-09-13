Не гірше ніж "Олів'є": Як приготувати салат "Київський" за 10 хвилин

Салати, які можна приготувати без довгих годин стояння біля плити, завжди в ціні. І ось що ми пропонуємо вам – салат "Київський".

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Він не лише дуже смачний, але й швидкий у приготуванні. Він нічим не поступається популярному салату "Олів'є", а можливо, навіть перевершує його, пише сайт Господинька.

Інгредієнти:

Копчена куряча грудка або стегно - 200 г

Огірок - 1 шт.

Солодкий болгарський перець - 1 шт.

Яйця - 3-4 шт.

Кукурудза (консервована) - 100 г

Зелена цибуля

Твердий сир - 150 г

Майонез за смаком

Приготування:

Спочатку наріжте свіжий огірок соломкою. Так само нашинкуйте солодкий болгарський перець. Візьміть копчену курячу грудку або стегно та наріжте її соломкою. Так само наріжте варені яйця соломкою. Додайте консервовану кукурудзу. Натерте твердий сир на великій терці. Посипте салат зеленою цибулею і заправте майонезом за своїм смаком. Не забудьте добре все перемішати, і ось ваш смачний і швидкий салат "Київський" готовий до подачі на стіл. Насолоджуйтесь смаком!

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