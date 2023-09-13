Не хуже "Оливье": Как приготовить салат "Киевский" за 10 минут
Салаты, которые можно приготовить без долгих часов стояния у плиты всегда в цене. И вот что мы предлагаем вам – салат "Киевский".
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Он не только вкусен, но и быстр в приготовлении. Он ничем не уступает популярному салату "Оливье", а возможно даже превосходит его, пишет сайт Хозяйка.
Ингредиенты:
- Копченая куриная грудка или бедро - 200 г
- Огурец – 1 шт.
- Сладкий болгарский перец – 1 шт.
- Яйца – 3-4 шт.
- Кукуруза (консервированная) – 100 г
- зеленый лук
- Твердый сыр – 150 г
- Майонез по вкусу
Приготовление:
- Сначала нарежьте свежий огурец соломкой.
- Так же нашинкуйте сладкий болгарский перец.
- Возьмите копченую куриную грудку или бедро и нарежьте ее соломкой.
- Так же нарежьте вареные яйца соломкой.
- Добавьте консервированную кукурузу.
- Натереть сыр на большой терке.
- Посыпьте салат зеленым луком и заправьте майонезом по своему вкусу.
- Не забудьте хорошо все перемешать, и вот ваш вкусный и скорый салат "Киевский" готов к подаче на стол. Наслаждайтесь вкусом!
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