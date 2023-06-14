Не гірше шашлика: як запекти апетитне куряче філе в духовці

Якщо ви шукаєте страву, якою здивувати своїх близьких цього вечора, ми пропонуємо вам цікавий рецепт запеченої курячої грудинки. Ця смакота точно не залишить нікого байдужим.

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Інгредієнти:

Філе курки;

Перець;

Сіль;

Приправа для курки або грилю;

Соняшникова олія;

Гірчиця (за бажання).

Промийте куряче філе під холодною водою і добре його просушіть. Візьміть сіль, перець, приправу та олію і натріть ці інгредієнти у філе. Маринуйте його добре, щоб смаки проникли всередину. Можна також додати гірчицю для більш насиченого смаку. Накрийте філе харчовою плівкою і залиште маринуватися протягом 5 годин або навіть на ніч, щоб смаки наситили м'ясо. Перед приготуванням обережно заверніть мариноване філе у фольгу.

Розігрійте духовку до 180°C. Покладіть запечену грудинку в фользі на противень і випікайте протягом 1,5 години. Цей час забезпечить достатню готовність м'яса. Після випікання залиште філе в духовці ще 30-60 хвилин, щоб воно насичилося ароматами спецій і розпушеним соком. Вийміть запечену курячу грудинку з духовки, розріжте на порції і подавайте до столу.

Цей рецепт запеченої курячої грудинки гарантує соковите, смачне м'ясо зі спеціями, яке вразить вашу сім'ю та гостей. Спробуйте його цього вечора і насолоджуйтеся неперевершеним смаком. Смачного!

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