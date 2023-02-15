Не годуйте молоком та сиром: які продукти не можна давати коту

Люди часто діляться з котами своєю їжею, адже в народі склався стереотип, що наші домашні улюбленці обожнюють деякі людські продукти. Але мало хто знає, що деякі продукти можуть зашкодити здоров'ю чотирилапих друзів. Переконайтеся, що знаєте які продукти є безпечними та токсичними для котів. Про це повідомили у Службі клінічного харчування.

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Напої та їжа, що містять алкоголь, можуть викликати серйозні проблеми у котів, такі як блювоту, діарею, утруднене дихання, кому та навіть смерть.

Дріжджове тісто може викликати накопичення газів у травній системі домашніх тварин. Це призводить до здуття шлунка і його скручування, що може призвести до смерті. До того ж дріжджі виробляють алкоголь як побічний продукт. Водночас печений хліб вважається безпечним для здорових котів.

Шоколад містить речовину метилксантин, яка є токсичною для домашніх тварин і може викликати блювоту, діарею, тремор, судоми та смерть. Найнебезпечнішим є какао-порошок, а найменш – білий шоколад.

Котам не можна давати каву, цитрусові та навіть молочні продукти. Вони можуть спричинити проблеми з травленням, оскільки багато котів не переносять лактозу і не можуть перетравлювати належним чином молочні продукти, такі як молоко, сир та йогурт. Краще повністю уникати цих продуктів, але ви можете запитати у ветеринара, чи можна давати коту безлактозну альтернативу.

Сирі яйця можуть бути заражені бактеріями сальмонели. Симптоми такого отруєння будуть – блювота, діарея та лихоманка. В сирих яйцях також міститься авідин – фермент, який заважає котам засвоювати біотин, вітамін, важливий для здоров'я шкіри та шерсті.

Сире або недоварене м'ясо та риба можуть бути заражені бактеріями сальмонели та кишкової палички, що викликають харчові отруєння.

Сіль і солона їжа у великій кількості можуть викликати блювоту, діарею, тремор, судоми і смерть у домашніх тварин.

Котам не можна їсти деякі овочі: часник, цибулю (ріпчасту, порей, шалот і шніт). Вони викликають проблеми зі шлунково-кишковим трактом і навіть пошкодження еритроцитів. Також слід уникати продуктів, що містять ці овочі та зелень.

Якщо ви знаєте або підозрюєте, що ваш кіт з'їв токсичний продукт, якомога швидше зателефонуйте своєму ветеринару!

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