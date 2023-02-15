Не кормите молоком и сыром: какие продукты нельзя давать коту

Люди часто делятся с котами своей пищей, ведь в народе сложился стереотип, что наши домашние питомцы обожают некоторые человеческие продукты. Но мало кто знает, что некоторые продукты могут нанести вред здоровью четырехлапых друзей. Убедитесь, что знаете какие продукты являются безопасными и токсичными для кошек. Об этом сообщили в Службе клинического питания.

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Напитки и еда, содержащие алкоголь, могут вызвать серьезные проблемы у кошек, такие как рвота, диарея, затрудненное дыхание, запятая и даже смерть.

Дрожжевое тесто может вызвать накопление газов в пищеварительной системе домашних животных. Это приводит к вздутию желудка и его скручиванию, что может привести к смерти. К тому же дрожжи производят алкоголь как побочный продукт. В то же время печеный хлеб считается безопасным для здоровых кошек.

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Шоколад содержит вещество метилксантин, которое является токсичным для домашних животных и может вызвать рвоту, диарею, тремор, судороги и смерть. Самым опасным является какао-порошок, а наименее – белый шоколад.

Котам нельзя давать кофе, цитрусовые и даже молочные продукты. Они могут вызвать проблемы с пищеварением, поскольку многие коты не переносят лактозу и не могут переваривать надлежащим образом молочные продукты, такие как молоко, творог и йогурт. Лучше полностью избегать этих продуктов, но вы можете спросить у ветеринара, можно ли давать коту безлактозную альтернативу.

Сырые яйца могут быть заражены бактериями сальмонеллы. Симптомы такого отравления будут – рвота, диарея и лихорадка. В сырых яйцах также содержится авидин – фермент, мешающий котам усваивать биотин, витамин, важный для здоровья кожи и шерсти.

Сырое или недоваренное мясо и рыба могут быть заражены бактериями сальмонеллы и кишечной палочки, вызывающих пищевые отравления.

Соль и соленая пища в большом количестве могут вызвать рвоту, диарею, тремор, судороги и смерть у домашних животных.

Котам нельзя есть некоторые овощи: чеснок, лук (репчатый, порей, шалот и шнит). Они вызывают проблемы с желудочно-кишечным трактом и даже повреждение эритроцитов. Также следует избегать продуктов, содержащих эти овощи и зелень.

Если вы знаете или подозреваете, что ваш кот съел токсический продукт, как можно скорее позвоните своему ветеринару!

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