Не пийте мінералку: що робити, якщо переїв на Великдень

В Україні 16 квітня християни православного обряду святкуватимуть одне з найбільших церковних свят – Великдень. У цей день закінчується Великий піст, а на святковий стіл заведено ставити чимало смачних страв.

Втім, надмірне вживання смаженої, жирної та висококалорійної їжі може викликати ускладнення. UAportal зібрав поради, які допоможуть подолати наслідки переїдання.

Перш за все, варто уникати переїдання – стежити за розмірами порцій, відмовитися від алкоголю та робити перерви між прийомами їжі. Однак якщо важкість у шлунку після святкового столу все ж виникла, можна випити нежирний бульйон.

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Також можна пити домашні компоти, соки, негазовану воду, або чай без цукру. Це збільшить кількість рідини в організмі та пришвидшить обмін речовин.

Варто відмовитися від мінеральної води або газованих напоїв. Вони лише погіршать стан, оскільки бульбашки утворять додаткові гази у кишківнику, що призведе до здуття.

Для пришвидшення травлення також можна скористатися таблетками, але важливо проконсультуватися з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для здоров'я.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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