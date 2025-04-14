Не ховайте теплий одяг: де в Україні знову вдарять заморозки

Метеорологи попереджають про потенційно небезпечні погодні умови. У ніч на 14 квітня в Україні знову очікуються заморозки.

Про це повідомляє Укргідрометцентр. У нічний час 14 квітня, за винятком більшості західних регіонів, по країні прогнозуються заморозки на поверхні ґрунту від 0 до -5°C. Це відповідає I рівню небезпеки – жовтому.

Синоптики застерігають: такі температурні коливання можуть негативно вплинути на ранньоквітучі фруктові дерева.

Хоч заморозки і повернуться, надовго вони не затримаються. Уже в ніч на 15 квітня по всій Україні потеплішає: нічна температура сягне до +9°C, а вдень повітря прогріється до +20°C.

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Прогноз погоди на 14–16 квітня

За інформацією Укргідрометцентру, у більшості регіонів країни з 14 по 16 квітня опадів не очікується. Невеликі дощі можливі лише 14 квітня вранці та вдень на Волині, у Львівській області й на Закарпатті, а також 15–16 квітня – у багатьох західних регіонах.

Переважатиме південний та південно-східний вітер зі швидкістю 7–12 м/с. Температура вночі становитиме від +1 до +9 градусів. Заморозки на ґрунті 0...–5°C ймовірні 14 квітня майже по всій Україні, за винятком більшості західних областей, а також 15 квітня на Півдні та Південному Сході.

Вдень очікується від +13 до +20°C, а 16 квітня в західних регіонах можливе потепління до +23°C. У Карпатах та на морському узбережжі поки зберігатиметься прохолода – близько +8…+13°C.

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