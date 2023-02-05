Не розвариться і не пригорить: додайте один секретний інгредієнт для приготування ідеальної гречки

Хоч гречка і є найулюбленішою крупою українців, проте не кожній господині вдається її правильно приготувати. Адже процес варіння цієї каші має свої тонкощі. Полегшити його може всього один інгредієнт, який точно є у кожного на кухні.

Небагатьом господаркам відомий такий кулінарний секрет, як додавання в гречану кашу при її приготуванні харчової соди. Навіщо це робиться і коли потрібно класти секретний інгредієнт в кашу, ми докладно розповімо в цій статті.

Секрет у тому, що якщо додати в гречку при варінні харчову соду на кінчику ножа, то вийде вона повітряніша і пухка. Такий прийом дозволяє нейтралізувати специфічний запах гречаної крупи. І при цьому речовина не залишить свого присмаку чи запаху.

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Як діє сода:

запобігає пригоранню крупи

знешкоджує специфічний запах гречки

надає їй пишну й повітряну консистенцію

очищує зернята гречки від лусочок і сміття, які виштовхуються на поверхню, якщо варити гречку у воді з содою.

Врахуйте, сода – це лужний продукт, дозування якого важливо дотримуватися. Її додавання в гречку дозволяє знизити кількість солі, що додається. Багато господинь ставлять під сумнів такий спосіб, оскільки, переборщивши з содою, ви можете зіпсувати смак каші.

Як додавати соду до гречки

Перед приготуванням такої каші крупу ретельно промиваємо та заливаємо її водою у пропорції 1 до 2. Ставимо на середній вогонь і варимо. Після закипання додаємо до гречки сіль.

Коли гречка вже набухне, і процес варіння рухатиметься до завершення, варто додати соду. Після цього зменшуємо вогонь і варимо до повного випаровування води. Так, каша вийде пухкою та повітряною.

Нагадаємо, UAportal розповів,які 7 круп не потрібно промивати перед приготуванням. Їх можна просто засипати у каструлю і зекономити час.

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