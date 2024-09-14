Не ризикуйте власним житлом: скільки в українців є часу на оплату штрафу від ТЦК

Після накладення штрафу на військовозобов'язаного йому надається 15 днів для його оплати.

Як повідомляють Новини.LIVE, українським військовозобов'язаним загрожують штрафи за невчасне оновлення даних в ТЦК та СП. Це передбачено новими положеннями законодавства.

За які порушення можна отримати штраф у ТЦК

Штрафи за уникнення мобілізації коливаються від 17 до 25,5 тисяч гривень. Їх можуть накласти за такі дії:

неоновлення даних в ТЦК;

відмова проходити ВЛК;

ігнорування повістки з ТЦК;

ухилення від постановки на облік в ТЦК.

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Терміни сплати штрафу та наслідки за несплату

Після виписування штрафу за одне з перелічених порушень військовозобов'язаний має 15 днів для його оплати.

Якщо штраф не сплачений у цей термін, справою займається виконавча служба, яка може заблокувати банківські рахунки порушника. Також сума штрафу автоматично збільшується вдвічі.

Коли розмір штрафу перевищить 160 тисяч гривень, на майно особи, яка ухиляється від сплати, буде накладено арешт. Це може стосуватися навіть житлової нерухомості, яка підлягає конфіскації.

Нагадаємо, раніше у ТЦК розповіли, хто отримає повістки поштою, незалежно від оновлення даних.

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