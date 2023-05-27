Не тільки Viva Magenta: стилістка показала 10 головних кольорів літа

Стилістка Анна Леканова розповіла про головні тренди в кольорах - модні тренди літа 2023

Літо 2023 року пропонує насичену палітру кольорів, яку можна сміливо використовувати для створення стильних образів. Звісно, це головний колір року Viva Magenta, а також чимало яскравих та ніжних відтінків.

Відома стилістка Анна Леканова розповіла в Instagram про головні тренди в кольорах. Не варто обмежуватися тільки пастельними відтінками – зверніть увагу на денім, рожевий, синій, жовтий тощо.

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Viva Magenta. Pantone визнав колір Viva Magenta – головним у 2023 році. Тому образ у такому відтінку точно стане виграшним.

Головний колір літа 2023 - стилістка Анна Леканова назвала головні кольори 2023 року

Денім. З 2000-х повернулися тотальні денімові луки. Сміливо створюйте образи, поєднуючи різні відтінки деніму.

Головний колір літа 2023 - стилістка Анна Леканова назвала головні кольори 2023 року

Насичений зелений. Куди ж літо без зеленого кольору, коли все навкруги насичено зелене?

Головний колір літа 2023 - стилістка Анна Леканова назвала головні кольори 2023 року

Ніжно-жовтий. Цей колір дозволить створити мрійливий настрій та стильний образ.

Головний колір літа 2023 - стилістка Анна Леканова назвала головні кольори 2023 року

Пристрасний червоний. Дівчата та жінки, які мають гаряче серце, точно повинні створити образ з цим пристрасним кольором.

Головний колір літа 2023 - стилістка Анна Леканова назвала головні кольори 2023 року

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Зміїний принт. Цього сезону актуальними будуть тваринні мотиви, зокрема зміїний, зебровий чи леопардовий.

Головний колір літа 2023 - стилістка Анна Леканова назвала головні кольори 2023 року

Шоколадні відтінки. Теплий шоколад буде актуальним цього літа та приверне увагу.

Головний колір літа 2023 - стилістка Анна Леканова назвала головні кольори 2023 року

Рожевий. В сезоні літо-2023 комбінуйте в одно образу одразу кілька відтінків. Рожевий колір надасть тендітності та жіночності.

Головний колір літа 2023 - стилістка Анна Леканова назвала головні кольори 2023 року

Ніжний блакитний. Такий колір додасть витонченості, легкості та шарму.

Головний колір літа 2023 - стилістка Анна Леканова назвала головні кольори 2023 року

Яскравий синій. Такий колір проявить вашу впевненість та сміливість.

Головний колір літа 2023 - стилістка Анна Леканова назвала головні кольори 2023 року

Тренди 2023 року націлені на мінімалістичні кольори, тотал-луки, контраст, видовжені силуети та довжину максі.

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Нагадаємо, що мода постійно змінюється, але деяких речей все ж варто позбутися вже зараз. Розповідаємо про головні літні антитренди 2023 року.

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