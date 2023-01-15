Не вдалося налякати: 6 найгірших фільмів жахів усіх часів

Іноді хочеться ввімкнути фільм жахів, щоб відчути хорор атмосферу та додати нових відчуттів в своє життя. Особливо цікаво це робити в компанії, коли скрімери лякають не тільки вас, а й всіх присутніх в кімнаті. Проте, виявляється, далеко не всі жахастики справді можуть налякати навіть дітей. Ці стрічки ніхто не сприймає серйозно і вважають провальними через те, що не виправдали жанр. Сьогодні ми розглянемо 6 найгірших фільмів жахів, за версією Screen Rant, яким так і не вдалося налякати глядачів.

Я – легенда (2007)

Американський постапокаліптичний художній фільм жахів режисера Френсіса Лоуренса. В головній ролі — Вілл Сміт. Це третя екранізація виданого в 1954 році однойменного роману Річарда Метісона, після "Остання людина на Землі" і "Людина Омега".

Я – легенда (2007)

За сюжетом, людству нарешті вдалося перемогти рак. Але разом з знайденим ліками в світ прийшов і його побічний ефект – вірус, під впливом якого люди мутували, перетворившись в істот спраглих плоті, швидких, витривалих монстрів, чутливих до світла і практично позбавлених здатності мислити. Головний герой фільму "Я - Легенда" – військовий медик Роберт Невілл. Він єдиний мешканець "великого яблука", що втратив сім'ю, але зберіг надію. Кожен день він передає по радіо повідомлення іншим ще можливо живим, займається спортом, об'їжджає територію і намагається створити вакцину, здатну вилікувати заражених. Розпорядок порушує його пес Сем, який забігає в будівлю банку, де розташувалася група мутантів. Ледве відбившись від монстрів, Роберт засмучується. Але поява двох постояльців, Анни і її сина Ітана, дозволяє сподіватися, що десь ще є люди, і боротьба не закінчена.

Дракула (1992)

Американська екранізація класичного готичного роману Брема Стокера, фільм Френсіса Форда Копполи 1992 року. У головних ролях: Гері Олдмен, Вайнона Райдер, Кіану Рівз, Ентоні Хопкінс. Фільм у цілому був схвально прийнятий кінокритиками, проте не сприйнявся як жахастик.

Дракула (1992)

У фільмі агент з нерухомості Джонатан Харкер змушено залишив кохану Міну перед самим весіллям заради важливого відрядження. Йому потрібно було ознайомити з новим проектом найзагадковішого жителя Румунії графа Дракулу. Втративши дружину Дракула дав обітницю ніколи не одружуватися. Але змінив своє слово побачивши в документах Джонатана фото його нареченої. Несподівано повіривши в реінкарнацію Єлизавети, яка втілилася у тілі звичайної дівчини, він вирішив зробити все можливе для завоювання її уваги. Але зробити це було проблематично, тому служитель темних сил вирішив задіяти всі можливості та таланти.

Повернення живих мерців (1985)

Американський фільм жахів з елементами комедії. Події розгортаються 1984, тихе луїзіанське містечко напередодні Дня незалежності. Працівник складу медпрепаратів Фредді закінчує зміну, мріючи відтягнутися на прийдешніх вихідних. Його старший наставник, бажаючи трохи полякати довірливого хлопця, розповідає йому незвичайну історію. Виявляється, в підвалах складу таємно зберігаються надіслані помилково контейнери з мерцями, відомими як зомбі з Піттсбурга. Давним-давно військові помилково розпилили експериментальний газ, який містить марихуану, і оживили небіжчиків з моргу.

Повернення живих мерців (1985)

Щоб довести правдивість історії, напарник показує бочки з трупами і випадково порушує ненадійну герметизацію контейнера. Отруйний газ, що вирвався разом з мерцями на свободу, швидко заповнює підвал. Зголоднілі зомбі, які скучили за смачними людськими мізками, починають шукати улюблені ласощі. Гірше того, небезпечні випари досягають приміського кладовища, де багатенько місцевих небіжчиків.

Фредді проти Джейсона (2003)

Американський фільм жахів режисера Ронні Йу, в якому зустрічаються персонажі культових фільмів "П'ятниця, 13-те" та "Кошмар на вулиці В'язів". За сюжетом Фредді потрапив у пекло. Щоб повернутися в реальний світ, йому необхідно потрапити в нічні кошмари до якоїсь дитини. Але жителі міста сповнені рішучості раз і назавжди покінчити з Фредді. Для цього вони годують дітей спеціальними таблетками, рятуючи від сновидінь.

Фредді проти Джейсона (2003)

Крюгеру приходить в голову геніальний план: воскресити знаменитого психопата Джейсона Вурхіса та проникнути в його помисли і сновидіння. План спрацьовує, але у міру того як вулиця В'язів заповнюється трупами, дружні відносини між монстрами поступово псуються.

Чужий: Воскресіння (1997)

Перші три фільми "Чужий" були багаті на жахи, і вони здебільшого дотримувалися цієї позиції, щоб уселяти страх у глядачів, одночасно створюючи хороші науково-фантастичні історії. Перший "Чужий" був слешером, другий був фільмом жахів/бойовиком, а третій повернувся до першої концепції, водночас занурюючи історію у відчай.

Чужий: Воскресіння (1997)

Страхи були спотворені ганебним надлишком крові, дивними рухами камери та поганим сценарієм, у якому все ж вдалося використати кілька досить крутих цитат. Це не був повний провал, але порівняно з тим, що було раніше, це була найгірша з частин.

Будинок 2 (1987)

За сюжетом молодому юнакові Джессі у спадок дістається великий особняк. Довго не роздумуючи, він перебирається на нове місце. Незабаром, з ним і його кращим приятелем Чарлі, який досить часто приїжджає до друга погостювати, відбуваються дивні речі, що не піддаються поясненням.

Будинок 2 (1987)

Тепер друзі мають неймовірну можливість – завдяки будинку потрапляти в минуле. Наприклад, через спальну кімнату Джессі та Чарлі потрапляють у доісторичні джунглі, де вони змушені рятуватися від птеродактиля та динозавра. Через камін можна опинитися в стародавньому храмі ацтеків, де у них з'явиться можливість врятувати життя чарівній дівчині, яку готують піднести богам як жертвопринесення.

Нагадаємо, 1 січня Netflix випустив незвичайний серіал у стилі "Одинадцять друзів Оушена", який дивує глядачів своєю головоломкою. Стрічка "Калейдоскоп" має 40 320 способів перегляду.

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