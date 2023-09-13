Не візьмуть на роботу і не прийме лікар: Що не дозволено військовозобов'язаному українцеві без військового квитка

Що не можна робити військовозобов'язаним без військового квитка

Під час повномасштабного вторгнення, військовий квиток став документом, який має вирішальне значення в Україні. Відтак, чоловіки без цього документа обмежені у багатьох аспектах свого життя, від здобуття роботи до отримання медичної допомоги.

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Керуючий партнер юридичної фірми "Winner" Ігор Ясько дав огляд того, які можливості обмежені для українців без військового квитка, у розмові з "Економічними новинами".

Працевлаштування

Згідно з урядовою постановою, для офіційного працевлаштування необхідно мати військово-обліковий документ. Таким чином, особа без військового квитка не може отримати роботу.

Навчання

Університети та коледжі також вимагають військовий квиток від своїх студентів. Це стосується як освітніх закладів у вишівському розмірі, так і вищих навчальних закладів.

Статус безробітного

Навіть для отримання статусу безробітного, особі потрібно мати військовий квиток. Ця вимога розповсюджується на всіх, крім осіб, які перебувають в зоні бойових дій або тимчасової окупації.

Реєстрація шлюбу або розірвання шлюбу

Під час реєстрації або розірвання шлюбу особі треба заповнити графу "Стосунок до військової служби". У цю графу включають такі дані, як місце обліку, номер військового квитка та інші військові документи.

Виїзд за кордон

Для виїзду за кордон необхідний військовий квиток, особливо у воєнний період. Проте, з ним деякі громадяни все ж таки можуть мати шанс виїхати з країни.

Медична допомога

Для планової госпіталізації також потрібний військовий квиток. Лікарні зобов'язані повідомити Територіальному центру кваліфікаційної категорії хто з військовозобов'язаних перебуває на лікуванні. Однак, в ургентних випадках, цей документ може не вимагатися.

Нагадаємо, раніше в Україні затвердили новий перелік захворювань та станів, згідно з яким оцінюється придатність до військової служби. Також за цим переліком впорядковано проходження служби обмежено придатними.

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