Невеликі опади та до 8 градусів морозу: прогноз погоди в Україні на 21 лютого

21 лютого в Україні прогнозується хмарна погода з незначними опадами в окремих регіонах. У західних, північних, центральних та Харківській областях йтиме невеликий дощ, а в Карпатах і на північному сході можливий мокрий сніг. В інших регіонах суттєвих опадів не очікується.

Вітер буде переважно південного та південно-західного напрямку зі швидкістю 7-12 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься від -2° до +3°, у східних областях похолодає до -8°. У західних регіонах нічна температура становитиме +1…+4°. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Вдень у більшості областей очікується +2…+7°, на Закарпатті та півдні Одещини повітря прогріється до +10°. У східних областях температура сягатиме 0…+5°.

У Київській області буде хмарно з незначними опадами, переважно у вигляді дощу. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі становитиме від -2° до +3°, удень – +2…+7°. У столиці очікується 0…+2° вночі та до +5…+7° вдень.

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