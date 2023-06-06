Деяких громадян влітку можуть змусити повернути частину субсидії: за яких умов

Інформація про виплату субсидій українцям, які не можуть самостійно оплатити повний обсяг комунальних послуг, була опублікована на ресурсі finance.today.ua. Згідно з цими джерелами, існує можливість, що деяким громадянам доведеться повернути частину наданих субсидій.

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Субсидія є формою безповоротної допомоги, яку держава надає особам з низьким рівнем доходу для оплати комунальних послуг. Її призначають, якщо загальна плата за комунальні послуги перевищує 15% від сукупного місячного доходу сім'ї. Варто відзначити, що ця умова є загальною, оскільки є й інші критерії, які можуть вплинути на призначення і розмір субсидії.

Важливо також зазначити, що субсидія надається лише на обсяг споживання, передбачений соціальними нормативами. Якщо, наприклад, соціальними нормами передбачено споживання 3 кубометрів води на місяць, а фактично спожито 5 кубометрів, то субсидія буде надана лише на 3 кубометри, а решта 2 кубометри будуть сплачуватися за повною ціною.

Попри це, більшість людей, які отримують допомогу від держави, стараються дотримуватися нормативів. Проте надмірне споживання не є підставою для відмови в субсидії.

Проте є деякі причини, які можуть призвести до відмови або зменшення розміру субсидії, такі як:

Надання недостовірної інформації про доходи і витрати членів сім'ї у декларації;

Зміни в складі сім'ї;

Неповна інформація про майно, що належить членам сім'ї.

У разі виявлення будь-якого з цих чи інших факторів, субсидіату можуть змусити повернути частину неправомірно отриманих коштів. Хоча технічно це може бути викликом для держави, яка намагатиметься відновити свої кошти. У випадку, якщо домогосподарству призначено субсидію на наступний період, сума переплати буде врахована при розрахунку нової субсидії. Проте не можна утримувати більше 20% від нової суми.

Нагадаємо, раніше у пенсійному фонді назвали категорії українців, які можуть отримати субсидію навіть не відповідаючи одній з умов.

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