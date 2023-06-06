Некоторые граждане летом могут заставить вернуть часть субсидии: при каких условиях

Информация о выплате субсидий украинцам, которые не могут самостоятельно оплатить полный объем коммунальных услуг, опубликована на ресурсе finance.today.ua. Согласно этим источникам, существует возможность, что некоторым гражданам придется вернуть часть предоставленных субсидий.

Читайте также: 9 причин, по которым украинцы не смогут получить субсидию

Субсидия является формой безвозвратной помощи, предоставляемой государством лицам с низким уровнем дохода для оплаты коммунальных услуг. Ее назначают, если общая плата за коммунальные услуги превышает 15% совокупного месячного дохода семьи. Следует отметить, что это условие общее, поскольку есть и другие критерии, которые могут повлиять на назначение и размер субсидии.

Видео дня

Важно также отметить, что субсидия предоставляется только объем потребления, предусмотренный социальными нормативами. Если, например, социальными нормами предусмотрено потребление 3 кубометров воды в месяц, а фактически потреблено 5 кубометров, то субсидия будет предоставлена всего на 3 кубометра, а остальные 2 кубометра будут выплачиваться по полной цене.

Несмотря на это, большинство людей, получающих помощь от государства, стараются соблюдать нормативы. Однако чрезмерное потребление не является основанием отказа в субсидии.

Однако есть некоторые причины, которые могут привести к отказу или уменьшению размера субсидии, такие как:

Предоставление недостоверной информации о доходах и расходах членов семьи в декларации;

Изменения в составе семьи;

Неполная информация об имуществе, принадлежащем членам семьи.

В случае выявления какого-либо из этих или других факторов субсидиата могут заставить вернуть часть неправомерно полученных средств. Хотя технически это может быть вызовом для государства, пытающегося восстановить свои средства. В случае, если домохозяйству назначена субсидия на следующий период, сумма переплаты будет учтена при расчете новой субсидии. Однако нельзя удерживать более 20% новой суммы.

Напомним, ранее в пенсионном фонде назвали категории украинцев, которые могут получить субсидию даже не отвечая одному из условий.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!