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Суспільство

Деяких громадян влітку можуть змусити повернути частину субсидії: за яких умов

Ігор Романько

Деякі українці можуть змусити повернути частину субсидії

Інформація про виплату субсидій українцям, які не можуть самостійно оплатити повний обсяг комунальних послуг, була опублікована на ресурсі finance.today.ua. Згідно з цими джерелами, існує можливість, що деяким громадянам доведеться повернути частину наданих субсидій.

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Субсидія є формою безповоротної допомоги, яку держава надає особам з низьким рівнем доходу для оплати комунальних послуг. Її призначають, якщо загальна плата за комунальні послуги перевищує 15% від сукупного місячного доходу сім'ї. Варто відзначити, що ця умова є загальною, оскільки є й інші критерії, які можуть вплинути на призначення і розмір субсидії.

Важливо також зазначити, що субсидія надається лише на обсяг споживання, передбачений соціальними нормативами. Якщо, наприклад, соціальними нормами передбачено споживання 3 кубометрів води на місяць, а фактично спожито 5 кубометрів, то субсидія буде надана лише на 3 кубометри, а решта 2 кубометри будуть сплачуватися за повною ціною.

Попри це, більшість людей, які отримують допомогу від держави, стараються дотримуватися нормативів. Проте надмірне споживання не є підставою для відмови в субсидії.

Проте є деякі причини, які можуть призвести до відмови або зменшення розміру субсидії, такі як:

  • Надання недостовірної інформації про доходи і витрати членів сім'ї у декларації;
  • Зміни в складі сім'ї;
  • Неповна інформація про майно, що належить членам сім'ї.

У разі виявлення будь-якого з цих чи інших факторів, субсидіату можуть змусити повернути частину неправомірно отриманих коштів. Хоча технічно це може бути викликом для держави, яка намагатиметься відновити свої кошти. У випадку, якщо домогосподарству призначено субсидію на наступний період, сума переплати буде врахована при розрахунку нової субсидії. Проте не можна утримувати більше 20% від нової суми.

Нагадаємо, раніше у пенсійному фонді назвали категорії українців, які можуть отримати субсидію навіть не відповідаючи одній з умов.

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Суспільство