Деякі пенсіонери мусять повернути 20% виплат: про кого мова

В Україні низка пенсіонерів може втратити до 20% виплат. Таке рішення можуть ухвалити за результатами перевірки.

Йдеться про переплату пенсії. У Пенсійному фонді підказали, як цього уникнути.

Зазначається, що однією з причин переплати є несвоєчасне повідомлення особою факту працевлаштування або зайняття підприємницькою діяльністю. Згідно з чинним законодавством, пенсіонер зобов'язаний повідомити відповідну інформацію до органів ПФУ упродовж 10 днів після працевлаштування.

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У випадку відсутності в Реєстрі застрахованих осіб даних про факт працевлаштування, громадянин повинен надати документи, що засвідчують відповідні відомості (копію наказу (розпорядження) про прийняття на роботу чи копію трудової книжки із записом про працевлаштування та/або копію цивільноправового договору).

У разі відмови пенсіонера добровільно повернути переплату, ПФУ ухвалює рішення про стягнення з пенсії сум переплати у межах 20% пенсії.

Нагадаємо, раніше у пенсійному фонді назвали категорії українців, які можуть отримати субсидію навіть не відповідаючи одній з умов.

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