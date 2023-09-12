Деякі пенсіонери можуть втратити частину виплат: що відомо

Деякі пенсіонери можуть втратити частину пенсійних виплат. Це може статися, якщо літня людина не встигне подати заяву про призначення пенсії за віком протягом трьох місяців після досягнення пенсійного віку.

Про це повідомило видання "На пенсії". Зазначили, що пенсія може бути призначена з наступного дня після дня народження, якщо подати заяву про її призначення протягом трьох місяців після досягнення пенсійного віку.

Якщо 60 років виповнилося 5 вересня, то подати документи потрібно не пізніше 5 грудня, щоб її призначили з 6 вересня, йшлося в повідомленні.

Якщо подати заяву після закінчення трьох місяців після досягнення пенсійного віку, то пенсію призначать лише з дати звернення, у результаті чого втрачається частина виплат.

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Для того, аби призначили пенсію потрібно мати низку документів, а саме:

заяву;

паспорт (оригінал та ксерокопія);

документи про місце проживання (реєстрації) пенсіонера;

свідоцтво про народження дітей (у разі потреби);

свідоцтво про шлюб (у разі потреби оригінал та ксерокс);

заяву та номер розрахункового рахунку в уповноваженій установі банку;

трудову книжку (оригінал та ксерокопія) та інші документи про трудовий стаж;

ІПН або свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

довідку з військкомату про проходження військової служби, військовий квиток (за потреби);

диплом та інші документи, якими підтверджуються періоди навчання на денному відділенні до 01.01.2004 (оригінал та ксерокопія);

довідку про заробітну плату за будь-які 60 місяців поспіль до 30.06.2000 року (за бажанням пенсіонера та за умови підтвердження документів).

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