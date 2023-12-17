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Деякі українці повинні терміново оплатити комунальні рахунки на газ: названо крайню дату

Ігор Романько

'Газмережі' закликали громадян сплатити рахунки до 20 грудня

Споживачі газу в Україні мають сплатити за послуги розподілу газу до 20 грудня. Ця процедура є важливою для забезпечення безперебійного проходження опалювального сезону 2023-2024 років.

Оплата за послуги розподілу газу дозволяє газовикам підтримувати систему у працездатному стані та проводити необхідні регламентні роботи. Про це пише Дніпровська філія "Газмережі" у соцмережі Facebook.

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Це, зокрема, включає:

  • Огляд і ремонт газопроводів і газового обладнання
  • Прочистку та ремонт запірної арматури
  • Установку та ремонт лічильників газу

Якщо споживачі не вчасно сплатили за послуги розподілу газу, газовики можуть обмежити або припинити газопостачання.

Щоб платежі за послуги розподілу газу зарахувалися на правильний рахунок, у призначенні платежу необхідно вказати:

  • ПІБ платника
  • Особовий рахунок
  • Адресу газифікованого домоволодіння

Сплатити за послуги розподілу газу можна в будь-якому банку, через онлайн-банкінг або касу оператора газорозподільної системи.

Нагадаємо, ми підготували декілька способів, які допоможуть вам зігрітися, якщо в домі немає центрального опалення.

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