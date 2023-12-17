Деякі українці повинні терміново оплатити комунальні рахунки на газ: названо крайню дату

Споживачі газу в Україні мають сплатити за послуги розподілу газу до 20 грудня. Ця процедура є важливою для забезпечення безперебійного проходження опалювального сезону 2023-2024 років.

Оплата за послуги розподілу газу дозволяє газовикам підтримувати систему у працездатному стані та проводити необхідні регламентні роботи. Про це пише Дніпровська філія "Газмережі" у соцмережі Facebook.

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Це, зокрема, включає:

Огляд і ремонт газопроводів і газового обладнання

Прочистку та ремонт запірної арматури

Установку та ремонт лічильників газу

Якщо споживачі не вчасно сплатили за послуги розподілу газу, газовики можуть обмежити або припинити газопостачання.

Щоб платежі за послуги розподілу газу зарахувалися на правильний рахунок, у призначенні платежу необхідно вказати:

ПІБ платника

Особовий рахунок

Адресу газифікованого домоволодіння

Сплатити за послуги розподілу газу можна в будь-якому банку, через онлайн-банкінг або касу оператора газорозподільної системи.

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