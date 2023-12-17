Некоторые украинцы должны срочно оплатить коммунальные счета на газ: названа крайняя дата
Потребители газа в Украине должны оплатить услуги распределения газа до 20 декабря. Эта процедура важна для обеспечения бесперебойного прохождения отопительного сезона 2023-2024 годов.
Оплата услуг распределения газа позволяет газовикам поддерживать систему в трудоспособном состоянии и проводить необходимые регламентные работы. Об этом пишет Днепровский филиал "Газсети" в соцсети Facebook.
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Это, в частности, включает:
- Обзор и ремонт газопроводов и газового оборудования
- Прочистка и ремонт запорной арматуры
- Установка и ремонт счетчиков газа
Если потребители не вовремя оплатили услуги распределения газа, газовики могут ограничить или прекратить газоснабжение.
Чтобы платежи за услуги распределения газа засчитались на правильный счет, в назначении платежа необходимо указать:
- ФИО плательщика
- Личный счет
- Адрес газифицированного домовладения
Оплатить услуги распределения газа можно в любом банке, через онлайн-банкинг или кассу оператора газораспределительной системы.
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