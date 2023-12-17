Деякі українці повинні терміново оплатити комунальні рахунки на газ: названо крайню дату
Споживачі газу в Україні мають сплатити за послуги розподілу газу до 20 грудня. Ця процедура є важливою для забезпечення безперебійного проходження опалювального сезону 2023-2024 років.
Оплата за послуги розподілу газу дозволяє газовикам підтримувати систему у працездатному стані та проводити необхідні регламентні роботи. Про це пише Дніпровська філія "Газмережі" у соцмережі Facebook.
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Це, зокрема, включає:
- Огляд і ремонт газопроводів і газового обладнання
- Прочистку та ремонт запірної арматури
- Установку та ремонт лічильників газу
Якщо споживачі не вчасно сплатили за послуги розподілу газу, газовики можуть обмежити або припинити газопостачання.
Щоб платежі за послуги розподілу газу зарахувалися на правильний рахунок, у призначенні платежу необхідно вказати:
- ПІБ платника
- Особовий рахунок
- Адресу газифікованого домоволодіння
Сплатити за послуги розподілу газу можна в будь-якому банку, через онлайн-банкінг або касу оператора газорозподільної системи.
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