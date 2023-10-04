Деякі українці можуть отримати пенсію достроково: про кого йдеться

Деякі українці мають можливість вийти на пенсію раніше за встановленим пенсійним віком, але це можливо лише при виконанні певних умов.

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Однією з таких умов є відпрацювання на шкідливих виробництвах, повідомляє асоціація "Патріоти України". Проте існують і інші шляхи для отримання права на дострокову пенсію, які передбачені законодавством. Зокрема, ця можливість доступна особам із особливим статусом, таким як:

Учасники бойових дій. Особи з інвалідністю внаслідок війни.

Додатково до цих категорій осіб, право на дострокову пенсію також мають члени сім'ї загиблих (померлих) захисників та захисниць України. Також в цей список включені:

Багатодітні матері та матері дітей з інвалідністю з дитинства або тяжкохворих дітей.

Учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Окрім цього, до категорії осіб, які можуть вийти на пенсію достроково, належать ті, хто був звільнений з роботи через скорочення штату або за станом здоров'я. Проте, важливо зауважити, що можливість отримати дострокову пенсію не надається всім таким особам. Вибір залишається лише у тих, хто має менше ніж 1,5 року до досягнення загального пенсійного віку.

Окрім цього, важливим критерієм для виходу на пенсію є накопичений страховий стаж. З 1 січня 2023 року для отримання пенсії у віці 60 років, стаж має складати не менше 30 років. При цьому кожен наступний рік вимагає збільшення стажу для отримання пенсії у віці 60 років, і до 2028 року цей показник становитиме 35 років.

Для отримання пенсії у віці 63 роки необхідно мати стаж не менше ніж 20 років, а після досягнення віку 65 років, стаж стає таким:

У 2023 році – від 15 до 20 років.

У 2024 році – від 15 до 21 року.

У 2025 році – від 15 до 22 років.

У 2026 році – від 15 до 23 років.

У 2027 році – від 15 до 24 років.

Починаючи з 1 січня 2028 року – від 15 до 25 років.

Нагадаємо, експерт з питань соціальної політики Андрій Павловський розповів, чи зміниться розмір мінімальної пенсії до кінця 2023 року.

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