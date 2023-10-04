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Суспільство

Деякі українці можуть отримати пенсію достроково: про кого йдеться

Ігор Романько

Хто із українців може достроково вийти на пенсію

Деякі українці мають можливість вийти на пенсію раніше за встановленим пенсійним віком, але це можливо лише при виконанні певних умов.

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Однією з таких умов є відпрацювання на шкідливих виробництвах, повідомляє асоціація "Патріоти України". Проте існують і інші шляхи для отримання права на дострокову пенсію, які передбачені законодавством. Зокрема, ця можливість доступна особам із особливим статусом, таким як:

  1. Учасники бойових дій.
  2. Особи з інвалідністю внаслідок війни.

Додатково до цих категорій осіб, право на дострокову пенсію також мають члени сім'ї загиблих (померлих) захисників та захисниць України. Також в цей список включені:

  • Багатодітні матері та матері дітей з інвалідністю з дитинства або тяжкохворих дітей.
  • Учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Окрім цього, до категорії осіб, які можуть вийти на пенсію достроково, належать ті, хто був звільнений з роботи через скорочення штату або за станом здоров'я. Проте, важливо зауважити, що можливість отримати дострокову пенсію не надається всім таким особам. Вибір залишається лише у тих, хто має менше ніж 1,5 року до досягнення загального пенсійного віку.

Окрім цього, важливим критерієм для виходу на пенсію є накопичений страховий стаж. З 1 січня 2023 року для отримання пенсії у віці 60 років, стаж має складати не менше 30 років. При цьому кожен наступний рік вимагає збільшення стажу для отримання пенсії у віці 60 років, і до 2028 року цей показник становитиме 35 років.

Для отримання пенсії у віці 63 роки необхідно мати стаж не менше ніж 20 років, а після досягнення віку 65 років, стаж стає таким:

  • У 2023 році – від 15 до 20 років.
  • У 2024 році – від 15 до 21 року.
  • У 2025 році – від 15 до 22 років.
  • У 2026 році – від 15 до 23 років.
  • У 2027 році – від 15 до 24 років.
  • Починаючи з 1 січня 2028 року – від 15 до 25 років.

Нагадаємо, експерт з питань соціальної політики Андрій Павловський розповів, чи зміниться розмір мінімальної пенсії до кінця 2023 року.

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Суспільство