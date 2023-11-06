Деякі українці у 2023 році можуть втратити житлову субсидію: ПФУ відповіли хто не отримає виплати

Хто з українців втратить субсидію у 2023 році через заборгованість

У 2023 році деякі українці можуть втратити можливість отримувати житлові субсидії. Зокрема, планується скасувати субсидії для тих, у кого накопичилася заборгованість за житло.

Про це повідомила директор департаменту Пенсійного фонду України Олена Охріменко під час телевізійного виступу в ефірі "Суспільного".

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Вона уточнила, що ця ініціатива стосується тих громадян, які протягом трьох місяців не сплачували за житлові послуги, а загальна сума боргу перевищила 680 гривень.

У такому випадку Пенсійний фонд не надаватиме субсидії, поки особа не укладе договір про реструктуризацію боргу або не погасить його, зауважила Охріменко.

За застосуванням рішення уряду, субсидія призначається, якщо витрати на оплату комунальних послуг становлять більше 15% середньомісячного сукупного доходу родини до закінчення воєнного стану і протягом 1 місяця після його скасування.

Середні розміри субсидій в неопалювальний сезон становлять в середньому від 350 до 400 гривень. На даний момент житлові субсидії отримують близько 2,2 мільйона українських родин.

Громадяни, які мають право на житлову субсидію, отримуватимуть її автоматично. Заяву на призначення субсидії можна подати в Пенсійному фонді, Центрі надання адміністративних послуг або через електронну платформу "Дія".

Хто може отримати житлову субсидію:

Особи, які зареєстровані в будинку.

Особи, які не зареєстровані в будинку, але фактично проживають у ньому, такі як орендарі чи переселенці.

Отже, внесені зміни до надання житлових субсидій можуть вплинути на громадян, які накопичили борги за комунальні послуги.

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