Деяких українців можуть позбавити пенсії: кого це стосується

Деяким українським пенсіонерам можуть скасувати виплати. Зокрема, це стосується тих, хто не витрачає кошти з пенсійного рахунку протягом шести місяців.

Про це йшлося в законопроєктів №9453 на сайті Верховної Ради. Таким чином пенсійні виплати можуть скасувати громадянам, які:

тимчасово проживають за кордоном (за заявою пенсіонера про припинення виплати пенсії);

визнані померлими;

надано статус особи, зниклої безвісти за особливих обставин, відповідно до Закону України "Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин";

не витрачали кошти з пенсійного рахунку або не отримували пенсію протягом 6 місяців в організаціях, що здійснюють виплату пенсій;

не проходили фізичної ідентифікації.

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Своєю чергою українці можуть розрахувати розмір своєї майбутньої пенсії за допомогою пенсійного калькулятора, який потрібен для оцінки пенсії, враховуючи страховий стаж, заробітну плату та інше. Для цього потрібно:

зареєструватись на вебпорталі електронних послуг ПФУ;

обрати алгоритм розрахунку пенсії;

актуалізувати дані щодо трудової діяльності (доповнити періоди трудової діяльності з визначенням заробітної плати та відредагувати щомісячний заробіток;

натиснути "Зберегти та розрахувати";

переглянути дані щодо розміру пенсії з урахуванням страхового стажу та протокол розрахунку.

В особистому кабінеті на вебпорталі ПФУ можна переглянути результати персонального розрахунку пенсії.

Нагадаємо, експерт з питань соціальної політики Андрій Павловський розповів, чи зміниться розмір мінімальної пенсії до кінця 2023 року.

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