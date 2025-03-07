Несподівані нарахування за електроенергію: кому з українців можуть надіслати подвійну платіжку

Компанія YASNO пояснила, як вона нараховує рахунки за електроенергію для клієнтів, які не встигають вчасно передати показання лічильників. Навіть одне упущення в подачі даних може значно вплинути на суму рахунку.

Якщо споживач передав показання до 28 числа поточного місяця або протягом трьох днів наступного, рахунок формується на основі реального споживання електроенергії, пише Експерт. Наприклад, у лютому період для подачі даних тривав з 27 лютого по 3 березня. Якщо показання були подані в ці дати, нарахування здійснюється за тарифом 4,32 грн/кВт·год.

Читайте також: Допомога на комуналку: хто може отримати 5 тис. грн цього року

Якщо ви не надаєте показання або робите це після встановленого терміну, рахунок буде розраховано за середнім добовим споживанням. Це означає, що компанія самостійно визначить, скільки електроенергії ви могли спожити, враховуючи середні показники з попередніх місяців. Такий підхід може призвести до непередбачуваних витрат.

YASNO рекомендує регулярно передавати показання лічильника у встановлені терміни, щоб уникнути зайвих нарахувань. Генеральний директор компанії, Сергій Коваленко, радить використовувати чатботів, які нагадають про необхідність подачі показань.

Якщо у вас виникли питання чи суперечки щодо нарахованої суми, компанія радить звертатися до оператора системи розподілу для з'ясування ситуації.

Раніше ми розповідали, що в Україні суттєво зросли тарифи на комуналку.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!