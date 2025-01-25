'Неправильні' платіжки за газ: українцям розповіли, як уникнути подібних проблем

Українці досить часто скаржаться, що отримують рахунки із некоректними даними щодо спожитого газу, через що суми у платіжках завищені. Щоб уникнути таких ситуацій, необхідно щомісяця передавати оператору газорозподільної мережі актуальні дані з газового лічильника.

Про це зазначили в Державній службі з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів. У відомстві розповіли, що обов’язки щодо постачання та розподілу газу в Україні поділені між:

постачальником газу, який відповідає за продаж природного газу споживачам;

оператором газорозподільної мережі (ГРМ), який забезпечує доставку придбаного природного газу.

Обов’язки споживачів та операторів ГРМ визначені в Кодексі газорозподільних систем. Відповідно до 4 глави ІХ розділу цього документа, роздрібні споживачі зобов’язані до 5 числа кожного місяця передавати операторам ГРМ фактичні показники лічильника газу на 1 число. Це можна зробити через особистий кабінет в інтернеті, за допомогою електронних засобів зв’язку або по телефону.

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"У разі неотримання оператором ГРМ до 06 числа місяця, що настає за розрахунковим, показань лічильника газу та за умови, що лічильник газу не оснащений засобами дистанційної передачі даних, фактичний об’єм розподілу та споживання природного газу по об’єкту споживача за розрахунковий період визначається оператором ГРМ на рівні планового місячного об’єму споживання на відповідний період", – роз'яснили у Держспоживслужбі.

Якщо дані у платіжці не збігаються з фактично спожитим обсягом, споживач має право подати заяву до оператора газорозподільної мережі з проханням провести звіряння показників. Таку процедуру дозволяється здійснювати не частіше ніж раз на три місяці.

"Закликаємо споживачів природного газу своєчасно передавати показники лічильників оператору ГРМ. Якщо виникають суперечності стосовно показників і вартості спожитого газу – звертатися з офіційною заявою про звіряння до Оператора ГРМ якомога швидше та повідомити про це постачальника газу", – підсумовують у Держспоживслужбі.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що чекає на громадян, які ігнорують платіжки за доставку газу.

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