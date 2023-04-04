Неймовірний пурпурний колір: як правильно пофарбувати крашанки буряком

Скоро в Україні християни святкуватимуть одне з найбільших свят – Великдень. Традиційно на святковому столі мають бути пасхи та фарбовані яйця.

Крашанки заведено фарбували лушпинням від цибулі, щоб отримати червоний колір. Втім, нерідко господині використовують буряк, щоб пофарбувати яйця в рожевий, бордовий та пурпурний кольори.

Щоб отримати гарний пурпурний відтінок потрібно заздалегідь дістати яйця з холодильника, щоб вони стали кімнатної температури. Тим часом варто промити буряк, залити літром води, довести до кипіння на середньому вогні та варити упродовж 30 хвилин.

Після цього можна зменшити вогонь, додати трохи солі та опустити яйця. Крашанки варяться до 12 хвилин, далі вогонь вимикається, але яйця мають залишатися у відварі, доки він не охолоне.

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Для рожево-червоного кольору потрібно натерти буряк, залити літром води та варити упродовж 30 хвилин, після чого пропустити відвар через марлю. В отриману рідину треба додати трохи оцту та варені яйця і залишити їх на декілька годин.

Для легкого рожевого кольору треба тримати яйця у розчині не більше 3 годин. Для насиченого рожевого – 5-6 годин, а залишивши крашанки на ніч можна отримати бордовий колір.

Нагадаємо, що чудовою ідеєю порадувати близьких смачним десертом на Великдень є приготування кейк-попсів у вигляді великодніх яєць для декору тортів та пасок.

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