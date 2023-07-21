Неймовірний рецепт шаурми без лаваша від шеф-кухаря Віктора Тітова

Засновник Асоціації шеф-кухарів Півдня України Віктор Тітов поділився рецептом неймовірно корисної шаурми, яка готується без лаваша. Її він приготував з листя молодої капусти.

У своєму Інстаграмі кухар опублікував рецепт шаурми та зазначив, що це "літній варіант" цієї популярної страви.

Читайте також: Як приготувати макарони у молочному соусі на сковороді: швидка та ситна страва

Які продукти потрібні:

Відварене куряче філе – 100 г Олія рослинна – 15 г Спеції – за бажанням Помідори - 1 шт. Огірки – 1 шт. Моцарелла бебі або фета – 50 г Авокадо – 50 г Соус дзадзикі – 120 г Листя молодої капусти – 1 шт.

Як готувати:

Філе наріжте кубиками. Помийте овочі та авокадо й наріжте їх скибочками. Сир наріжте, або натріть. Вимийте капустяний листок та обсушіть. У середину капустяного листка покладіть начинку й полийте соусом і олією. Покладіть листок капусти на пергаментний папір та скрутіть рулет, розріжте навпіл – готово.

Радимо також звернути увагу на рецепт трьох смачних страв з філе.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!