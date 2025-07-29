Неявка до ТЦК за повісткою: що загрожує військовозобовʼязаному

В умовах мобілізації в Україні отримання повістки зобов’язує громадянина прибути до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки у вказані дату та час. У разі неявки особа може бути притягнута до відповідальності — адміністративної чи навіть кримінальної, залежно від типу виклику.

Як пояснили юристи Ярослав Звоненко (ЮК "Приходько та партнери") та Ярослав Хлівний (Адвокатське бюро "Романа Сацика"), якщо особа не з’являється на повістку, видану для уточнення даних або проходження військово-лікарської комісії, це тягне за собою штраф від 17 до 25 тисяч гривень. Крім того, ТЦК має право подати запит до поліції щодо розшуку особи. У застосунку "Резерв+" статус такої людини буде позначено як порушення правил військового обліку. У подібних випадках громадянина можуть затримати, наприклад, на блокпості й доставити до ТЦК.

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Якщо ж ідеться про ігнорування бойової повістки, це вже вважається злочином відповідно до статті 336 Кримінального кодексу України. За таке порушення передбачене максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.

Втім, у деяких ситуаціях повістку можуть перенести. Наприклад, якщо людина щойно перенесла складну операцію або має серйозні проблеми зі здоров’ям. У таких випадках дата виклику може бути змінена. Також закон передбачає низку обставин, які вважаються поважними причинами для неявки: це стихійні лиха, підтверджене захворювання, бойові дії у районі проживання або смерть близького родича. Ці умови визначені в пункті 23 постанови Кабінету Міністрів №560 від 16 травня 2024 року.

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