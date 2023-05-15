Ніколи не користуйтеся такою помадою після 35 років: перетворитеся на тітку

Який колір помади не підходить для жінок від 35 років

Макіяж може зробити молодшим, але й може моментально додати кілька років. Щоб таких проблем не виникало, важливо правильно підкреслити свої переваги та красу.

Зокрема в цьому може допомогти помада. Утім, стилісти радять забути про певний колір помади жінкам, старшим за 35 років.

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Все тому, що невдало підібраний колір помади може перетворити жінку на "тітку" і зістарити її на десять, а то й більше, років.

На думку стилістів, морквяний колір на губах жінок 35+ є головним ворогом. Ось такі помаранчеві відтінки можуть зробити образ дешевим та зіпсувати макіяж, та й загальне враження.

Морквяна помада додасть віку та підкреслить всі недоліки шкіри, зокрема навіть найдрібніші зморшки.

Стилісти назвали колір помади, яким краще не фарбувати губи жінка після 35 років

Крім цього, морквяний колір може невдало акцентувати на зубах. Пігмент помади візуально "пожовтить" зуби, тому посмішка матиме недолугий вигляд.

Стилісти назвали колір помади, яким краще не фарбувати губи жінка після 35 років

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Утім, морквяна помада підійде дівчатам з ідеально гладкими та зволоженими губами. Тому одразу відмовляйтеся від цього кольору, якщо маєте тріщини чи скоринки на губах.

Нагадаємо, що тональний крем може стати справжнім помічником, якщо його правильно наносити на шкіру. Проте у деяких випадках можна зістарити обличчя та показати всі зморшки через кілька помилок нанесення.

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