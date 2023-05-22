Ніколи не приймайте ці подарунки: шість речей, які притягнуть бідність та проблеми в житті

Ці подарунки не можна приймати - що не можна дарувати та приймати в подарунок

Деякі речі можуть стати справжніми магнітами для неприємностей, бід, безгрошів'я, хвороб, конфліктів та проблем в особистому житті. Тому важливо знати, які предмети не можна приймати в подарунок.

Проте пам'ятайте, що подарунок має бути обраний з добрим серцем та щирими намірами. Тоді на життя не впливатимуть жодні негаразди та народні прикмети.

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Які предмети краще не дарувати?

1. Годинники. Не даруйте та не приймати в подарунок годинники, оскільки вони "забирають" молодість, життєві сили та здоров'я людини.

Найбільш фатальні версії прикмети вказують, що, даруючи годинник, людина немов "віддає" іншому частину виміряного життєвого часу.

Якщо молодятам хочуть подарувати на весілля такий подарунок, то варто бути обережними. Це може спровокувати скороминучість щасливого та безтурботного життя.

2. Домашні капці. Якщо домашні капці подаровані людині похилого віку, то це може означає швидку та раптову смерть. Для бабусь та дідусів обирайте інші подарунки, хоч цей і дуже практичний.

3. Гаманці. Якщо подарувати порожній гаманець, то ви можете накликати скруту та проблеми з фінансами. У разі дарування цього аксесуару туди треба покласти купюру або монети.

Також у народі України вважають, що заздрісні люди, даруючи гаманець, можуть відібрати достаток та передати свої фінансові проблеми.

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4. Дзеркало. Якщо дівчина отримала в подарунок дзеркало, то може лишити без привабливої зовнішності та краси. Також дзеркало має потужне енергетичне поле і здатне передавати негатив.

5. Натільний хрестик. Хрестик можна приймати у подарунок тільки від рідної людини або хрещених батьків. Проте ви може самостійно придбати хрести, але в жодному разі не можна приймати його в подарунок від сторонніх осіб.

6. Гострі предмети. Ножі, вилки, ножиці, голки та інші гострі предмети краще не дарувати. Від них можете відмовитися та повернути їх дарувальнику. Такі речі можуть принести в оселю біди, конфлікти та проблеми.

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