Ніколи не виривайте цей бур'ян на городі і ось чому
Городники та садівники пі час зачищення своїх посадок від бур'янів зачасту виривають та викидають портулак. Однак ця рослина має безліч корисних властивостей. А ще з портулаку готують різні страви.
Портулак, який часто вважають бур’яном, насправді є корисною для здоров’я рослиною. Він наповнений антиоксидантами, мінералами та вітамінами А, С і Е. Також він багатий калієм, магнієм і залізом, тож корисний для кісток, нервової системи, зміцнює імунну систему.
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Портулак можна вживати сирим, додаючи його вимите листя у салати. З нього можна приготувати омлет, або додати листочки рослини у суп, чи борщ.
Також з портулаком запікають картоплю, чи овочі. А ми пропонуємо вам рецепт салату з портулаком.
Інгредієнти:
- Листя портулаку – 200 грамів
- 1 помідор
- 1/2 червоної цибулі
- 2 ст. л. оливкової олії
- 2 столові ложки бальзамічного оцту
- 1 чайна ложка солі
- 1/2 чайної ложки чорного перцю
Як готувати:
Промийте портулак і обсушіть його, відокремте листя від стебел.Наріжте помідор, цибулю на невеликі шматочки. У мисці змішайте оливкову олію, бальзамічний оцет, сіль і перець. Додайте до миски портулак, помідор, цибулю та перемішайте. Смачного!
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