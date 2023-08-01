Ніколи не виривайте цей бур'ян на городі і ось чому

Городники та садівники пі час зачищення своїх посадок від бур'янів зачасту виривають та викидають портулак. Однак ця рослина має безліч корисних властивостей. А ще з портулаку готують різні страви.

Портулак, який часто вважають бур’яном, насправді є корисною для здоров’я рослиною. Він наповнений антиоксидантами, мінералами та вітамінами А, С і Е. Також він багатий калієм, магнієм і залізом, тож корисний для кісток, нервової системи, зміцнює імунну систему.

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Портулак можна вживати сирим, додаючи його вимите листя у салати. З нього можна приготувати омлет, або додати листочки рослини у суп, чи борщ.

Також з портулаком запікають картоплю, чи овочі. А ми пропонуємо вам рецепт салату з портулаком.

Інгредієнти:

Листя портулаку – 200 грамів

1 помідор

1/2 червоної цибулі

2 ст. л. оливкової олії

2 столові ложки бальзамічного оцту

1 чайна ложка солі

1/2 чайної ложки чорного перцю

Як готувати:

Промийте портулак і обсушіть його, відокремте листя від стебел.Наріжте помідор, цибулю на невеликі шматочки. У мисці змішайте оливкову олію, бальзамічний оцет, сіль і перець. Додайте до миски портулак, помідор, цибулю та перемішайте. Смачного!

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