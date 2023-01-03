'Вночі було гучно': 'прилетіло' по базі окупантів у Токмаку (відео)

У ніч на 3 січня у тимчасово окупованому Токмаку на Запоріжжі пролунали вибухи. За попередньою інформацією, українська артилерія завдала удару по місцю перебування російських окупантів.

Внаслідок "прильоту" вороги зазнали значних втрат у живій силі. Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

"Вночі у тимчасово окупованому Токмаку було гучно. Як повідомляють місцеві ЗМІ, прилетіло по місцю базування окупантів", – йдеться у повідомленні.

Своєю чергою "Риа-Мелитополь" із посиланням на дані розвідки повідомляє, що розташування російських військ у Токмаку було "накрите" артилерією близько 4:00.

"Рашисти підступно зайняли корпус тублікарні. Карма від ЗСУ прилетіла влучно. Під завалами воріженьки і залишились", – вказали у виданні.

Точна кількість загиблих зараз невідома. У мережі також опублікували відео з місця події, на якому видно руїни зруйнованої будівлі.

Нагадаємо, дещо раніше військові показали відео підриву складу БК окупантів у Сватовому та "прильот" у Пісках.

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