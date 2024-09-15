Нострадамус з Індії передбачив точний рік закінчення війни в Україні

Кушал Кумар, відомий як "індійський Нострадамус", зробив черговий прогноз щодо закінчення війни в Україні. За його словами, російське вторгнення може завершитися у найближчі роки, хоча ситуація ще може погіршитися перед тим, як настане мир.

Астролог заявив, що війна може досягти критичної точки у вересні 2024 року, коли бойові дії значно загостряться. За його розрахунками, основні події на фронті можуть тривати до кінця 2024 року і навіть зачепити травень 2025 року, коли, на його думку, конфлікт може наблизитися до врегулювання, пише Daily Star.

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Проте Кумар попереджає, що в жовтні 2024 року може відбутися новий раптовий поворот у війні, який призведе до оточення військових сил та блокування ліній постачання. Це, за його словами, спричинить нову хвилю трагічних подій.

Окрім наземних боїв, астролог прогнозує серйозні морські зіткнення, що можуть відкрити нові фронти війни. Кумар припускає, що ці події можуть стати ключовими у розвитку конфлікту на глобальному рівні.

На думку Кумара, період спокою на основних фронтах може настати в травні 2025 року і тривати до середини жовтня 2025 року. Однак він дає широкий проміжок часу для завершення війни, враховуючи можливі непередбачувані фактори.

Попри скептицизм щодо його минулих прогнозів, Кумар продовжує робити прогнози на основі ведичної астрології, використовуючи розташування планет і зірок для передбачень світових подій.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський сказав, чи може війна закінчитися вже 2024 року.

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