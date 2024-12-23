Нововведення в медицині: які послуги стануть платними для українців та коли чекати змін

З початку 2025 року в Україні всі медичні послуги будуть безкоштовними лише за умови наявності направлення від лікаря. Якщо такого направлення немає, пацієнту доведеться оплачувати послуги повністю. Процедури, які не передбачені Програмою медичних гарантій, стануть платними, а їхню вартість визначатимуть самі медичні заклади.

Як повідомила Наталя Лісневська, яка обіймала посаду заступниці міністра охорони здоров’я у 2014-2015 роках, ці зміни затверджені постановою Кабінету Міністрів України № 781 від 5 липня 2024 року. Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Київ".

Колишня заступниця міністра охорони здоров’я Наталя Лісневська роз’яснила, в яких випадках пацієнтам доведеться оплачувати медичні послуги:

звернення без направлення від лікаря;

послуги, що надаються за договорами з юридичними особами;

обслуговування у медичних закладах сектору безпеки та оборони для осіб, які не входять до прикріпленого контингенту;

послуги, які не входять до Програми медичних гарантій.

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Пацієнти також можуть сплачувати лише за додаткові послуги, якщо основна їхня частина покривається державною програмою. Серед таких:

медичне обслуговування вдома на запит пацієнта;

вибір конкретного лікаря для планового лікування;

проживання в палатах із підвищеним комфортом.

Згідно з новими правилами, платні медичні послуги оформлюватимуться офіційно, із внесенням даних до електронної системи охорони здоров’я. Оплату можна буде здійснити лише безготівковим способом на офіційні рахунки медичних установ. Як зазначила Лісневська, це сприятиме зниженню корупційних ризиків і забезпечить прозорість у системі.

Медичні заклади отримають право самостійно визначати ціни на платні послуги. При цьому вони зобов’язані забезпечити прозорий доступ населення до інформації про вартість таких послуг. Мета нових правил – надати пацієнтам чітке розуміння, які послуги є безкоштовними, а за які потрібно сплачувати.

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