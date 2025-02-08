Нові правила в’їзду до ЄС: що зміниться для українців у 2025 році

У 2025 році в Європі запровадять нову електронну систему прикордонного контролю EES. Перевірку подорожуючих здійснюватимуть автоматизовані технології.

Система Entry Exit System (EES) мала запрацювати ще 10 листопада 2024 року, проте її запуск відтермінували. Команда UAportal спільно з "Новини.LIVE" розповідає, що зміниться для українців.

Головна зміна полягає в тому, що перевірку іноземців здійснюватимуть не прикордонники, а автоматизовані технології. Нові перевірки не стосуватимуться трьох категорій осіб:

громадян ЄС,

резидентів ЄС,

людей з довгостроковими візами.

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Після запуску системи іноземцям доведеться проходити імміграційний контроль в аеропортах, щоб зареєструвати особисті дані, зокрема відбитки пальців та скан обличчя, якщо це їхній перший візит до ЄС. Ця інформація зберігатиметься протягом трьох років, після чого біометричні дані доведеться оновлювати.

Запровадження системи EES покликане протидіяти незаконному перебуванню мігрантів і біженців на території ЄС.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, без якого важливого документа українцям не дозволять перетнути кордон з країною-сусідом.

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