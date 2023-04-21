Нутриціолог назвала топ продуктів, які врятують від безсоння

Нутриціолог Віра Курин назвала продукти від безсоння - що з'їсти перед сном, щоб добре спати

Причиною погано сну можуть бути позиви до сечовипускання, порушення циркадного ритму, нічне світло, вживання чаю та кави перед сном. Проте іноді безсоння супроводжується низкою серйозних хвороб, або ж є симптомом неврологічних та психічних захворювань.

Про це повідомила нутриціолог Віра Курин в своєму Instagram-блозі. Проте експертка рекомендує насамперед не ігнорувати проблему, а звернутися до лікаря за консультацією.

Крім цього, можна скоригувати харчування. Тому вона назвала продукти, які можуть допомогти мати кращий сон.

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1. Продукти, що містять триптофан – амінокислоту, необхідну для виробництва вітаміну В3, що допомагає мозку виготовляє серотонін. Зокрема це горіхи, кунжут, молоко, квасоля, бринза.

2. Продукти, багаті на магній. Магній бере участь у синтезі мелатоніну – гормону сну, який сприяє швидкому засинанню. Він міститься в мигдалі, висівках, насінні, гречці.

3. Продукти з лактукарієм – речовиною, що має заспокійливу дію, допомагає розслабитися і міцніше спати. Йдеться про латук.

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4. Продукти, що містять гліцин – амінокислоту, що пригнічує тривожність та допомагає налаштувати сон. Ця речовина міститься у перепелиних яйцях, імбирі, базиліку, холодці, фенхелі.

5. Продукти – джерела вітаміну В6, який потрібен організму для синтезу мелатоніну. Йдеться про фісташки, часник, сою, сьомгу.

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Увага! Інформація в цій статті призначена лише для освітніх та інформаційних цілей і не призначена як медична порада чи порада щодо здоров’я. Завжди консультуйтеся з лікарем або іншим кваліфікованим фахівцем щодо будь-яких запитань щодо стану здоров’я.

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