Нутрициолог назвала топ продуктов, которые спасут от бессонницы

Причиной плохого сна могут быть позывы к мочеиспусканию, нарушение циркадного ритма, ночной свет, употребление чая и кофе перед сном. Однако иногда бессонница сопровождается рядом серьезных болезней или является симптомом неврологических и психических заболеваний.

Об этом сообщила нутрициолог Вера Курин в своем Instagram-блоге. Однако эксперт рекомендует прежде всего не игнорировать проблему, а обратиться к врачу за консультацией.

Кроме этого, можно скорректировать питание. Поэтому она назвала продукты, которые могут помочь иметь лучший сон.

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1. Продукты, содержащие триптофан – аминокислоту, необходимую для производства витамина В3, помогающего мозгу производит серотонин. В частности, это орехи, кунжут, молоко, фасоль, брынза.

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2. Продукты, богатые магнием. Магний участвует в синтезе мелатонина – гормона сна, способствующего быстрому засыпанию. Он содержится в миндале, отрубях, семенах, гречке.

3. Продукты с лактукарием – веществом, обладающим успокаивающим действием, помогает расслабиться и крепче спать. Речь идет о латуке.

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4. Продукты, содержащие глицин – аминокислоту, которая угнетает тревожность и помогает настроить сон. Это вещество содержится в перепелиных яйцах, имбири, базилике, студне, фенхеле.

5. Продукты – источники витамина В6, который нужен организму для синтеза мелатонина. Речь идет о фисташках, чесноке, сое, семге.

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Напомним, что нутрициолог Богдана Волошинович назвала специи, которые должны быть обязательно в рационе. Они снижают риск рака и нормализуют уровень сахара в крови.

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