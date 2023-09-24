Чи потрібно мити рис перед варінням: відповідь науковців

Більшість з нас промиває рис перед тим, як варити. Але чи це обов'язково?

На думку більшості кулінарів, рис все ж таки варто мити. Промивання допомагає видалити з крупи сміття, пил і зайвий крохмаль, який може призвести до того, що рис стане липким. Також промивання допомагає збалансувати смак рису.

Однак є деякі сорти рису, які не потрібно мити. Наприклад, пропарений рис не містить зайвого крохмалю, тому він не буде липким навіть без промивання. Також не потрібно мити рис, який буде використовуватися для приготування ризотто, оскільки це може змінити його текстуру.

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У недавньому дослідженні фахівці порівняли вплив миття на липкість і твердість трьох різних видів рису від одного постачальника. Три види: клейкий рис, середньозернистий рис і жасминовий рис. Ці різні сорти рису або не промивали взагалі, промивали три рази водою або десять разів промивали водою, пише IFLScience.

На відміну від того, що скажуть вам кухарі, це дослідження показало, що процес миття не вплинув на липкість (або твердість) рису.

Натомість дослідники продемонстрували, що липкість пояснюється не поверхневим крохмалем (амілозою), а скоріше іншим крохмалем під назвою амілопектин, який вимивається з рисового зерна під час варіння. Обсяг вилуговування відрізнявся для різних типів рисових зерен.

Отже, саме сорт рису, а не миття, має вирішальне значення для клейкості. У цьому дослідженні клейкий рис був найбільш липким, тоді як середньозернистий рис і жасминовий рис були менш липкими, а також твердішими, як перевірено в лабораторії.

Пропонуємо дізнатися, як промити рис перед варінням, щоб він вийшов розсипчастим та смачним.

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