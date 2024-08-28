Чи потрібно проходити повірку лічильників у 2024 році

Після початку війни перевірка лічильників на комунальні послуги була призупинена. Однак нині ситуація змінилася.

З червня 2023 року в Україні знову ввели обов'язкову процедуру повірки лічильників. Громадяни, у яких настав термін для цієї перевірки, повинні виконати її протягом трьох місяців після завершення опалювального сезону. Про це пише 24 канал.

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Однак процедуру можуть відкласти:

громадяни, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, можуть відкласти перевірку до завершення воєнного стану та ще протягом трьох місяців після його закінчення;

особи, що живуть у зонах активних бойових дій, мають можливість відкласти процедуру до закінчення воєнного стану і на шість місяців після цього.

Варто нагадати, що якщо повірка не проводиться в установлені терміни, обсяг спожитих ресурсів розраховується за встановленими нормами споживання.

За чий кошт проводиться повірка

Обслуговування газових та електролічильників фінансується постачальником. Однак повірка водоміра є платною для споживача, оскільки тарифи на воду не включають витрати на такі процедури.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав, як надати показники світла з різних типів лічильників.

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